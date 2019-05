Lok Sabha Election 2019 Results: लोकसभा चुनाव की मतगणना गुरुवार को होगी. मतों की गिनती की ताजा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ-साथ विभिन्न समाचार माध्यम भी अपने स्तर से इंतजाम कर रहे हैं. इसके तहत दूरदर्शन यानी DD News का संचालन करने वाली संस्था प्रसार भारती ने गूगल (Google) के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव परिणाम का सीधा प्रसारण इंटरनेट के जरिए करने की योजना बनाई है. इसके लिए प्रसार भारती ने गूगल से हाथ मिलाया है. योजना है कि गुरुवार यानी 23 मई को यूट्यूब पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं चुनाव परिणाम का सीधा प्रसारण किया जाएगा. यह सुविधा यूट्यूब पर 23 मई, 2019 को पूरे समय सक्रिय रहेगी.

प्रसार भारती के अधिकारियों ने बताया कि गूगल और प्रसार भारती 23 मई को यूट्यूब पर परिणामों का सीधा प्रसारण करके लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाएंगे. प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पती ने कहा, ‘‘होने यह जा रहा है जब भी कोई भारत में कहीं से भी यूट्यूब तक पहुंच बनाएगा, चाहे यूट्यूब की वेबसाइट के माध्यम से या यूट्यूब ऐप के माध्यम से, सबसे पहली चीज जो वह ऊपर देखेगा वह होगी डीडी न्यूज की समाचार स्ट्रिमिंग जो परिणामों को अपडेट करता रहेगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब आप यूट्यूब पर उक्त स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो वह डीडी न्यूज का लाइव यूट्यूब चैनल होगा. इसके अलावा उक्त विंडो में दूरदर्शन के 14 विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रीय स्टेशनों के सीधे प्रसारण का भी विकल्प होगा.’’

This feature should help the mobile users in all parts of India to get the updates of the election counting on their phones live on YouTube and by clicking on the same they can also watch the live content in produced by @DDNewsLive and @DDIndiaLive

— Shashi Shekhar (@shashidigital) May 22, 2019