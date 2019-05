Lok Sabha Election Results 2019: पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की तुमकुर लोकसभा सीट से हार के साथ कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जद(एस) को एक बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि देवगौड़ा अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा उम्मीदवार से 13,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार गए. बता दें कि देवगौड़ा ने चुनावी राजनीति से सन्यास लेने की ओर भी इशारा किया था और यह संभवत: उनका आखिरी चुनाव था.

देवगौड़ा कांग्रेस – जद(एस) गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे. उन्होंने अपना गढ़ एवं हासन सीट अपने पोते प्रज्ज्वल रेवन्ना के लिए छोड़ने के बाद आखिरी क्षणों में तुमकुर से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना था. आयोग के ब्यौरे के मुताबिक भाजपा के एस बासवराज को 5,96,127 वोट मिले, जबकि देवगौड़ा को 5,82,788 मिले.

Former PM and JD(S) chief HD Deve Gowda loses from Tumkur (Karnataka) by 13,339 votes. BJP’s GS Basavaraj wins from the constituency. #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/4N4Jy3B5zL

