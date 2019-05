Lok Sabha Election Results 2019: मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी और भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को 3,64,822 मतों के भारी अंतर से पराजित कर यह प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव जीत गईं हैं. पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर लगी हुई थी.

Digvijaya Singh, Congress’s candidate from Bhopal: I accept people’s mandate. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/x06a7r2Vkm

निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कुल 8,66,482 वोट मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को 5,01,660 मत मिले. इस प्रकार प्रज्ञा सिंह ठाकुर 3,64,822 मतों के बड़े अंतर से इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विजयी घोषित की गई.

Bhopal: BJP’s candidate Pragya Thakur and Congress candidate Digvijaya Singh at the counting center. #ElectionResults2019 #MadhyaPradesh pic.twitter.com/7sWGzxnkAR

— ANI (@ANI) May 23, 2019