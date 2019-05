Lok Sabha Election Results 2019: बॉलीवुड एक्‍टर एवं भाजपा उम्मीदवार सनी देओल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जीत से करते हुए गुरदासपुर सीट से मौजूदा सांसद कांग्रेस के सुनील जाखड़ को शिकस्त दी. चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गुरदासपुर सीट से सनी देओल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख जाखड़ को 82,459 मतों से हराया. देओल ने दिवंगत सांसद विनोद खन्ना के अधूरे कार्यों को भी पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई.

सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होने के बाद से ही देओल अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त बनाए हुए थे. शानदार जीत दर्ज करने के बाद देओल (59) ने कहा कि वह इस सीमावर्ती क्षेत्र के मतदाताओं के कल्याण के लिए काम करेंगे.

Punjab: Actor-turned-politician and BJP candidate from Gurdaspur, Sunny Deol, wins by 82,459 votes. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/K0Uh6FGrbj

