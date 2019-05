नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के सात चरणों के मतदान पूरा होने के बाद आए Exit Poll के नतीजों में देश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनने का रास्ता साफ होता नजर आया है. इन नतीजों को एनडीए गठबंधन के सदस्य दल जहां सरकार के पक्ष में लहर मान रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों का मत इससे अलग है. बहरहाल, Exit Poll की इन खबरों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भारत के बाहर से एक खुशखबरी आई है. पीएम मोदी को बधाई देने वाली यह खबर भारत के मित्र राष्ट्र मालदीव से आई है, जहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने Exit Poll के नतीजों पर बधाई भेजी है.

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मो. नशीद ने Exit Poll के नतीजों को पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में बताते हुए उन्हें बधाई दी है. नशीद ने पीएम मोदी को भेजे अपने शुभकामना संदेश में उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद जताई है. साथ ही यह भी कहा है कि दोबारा भाजपा की सरकार बनने के बाद भी मालदीव और भारत के संबंध पहले की तरह ही मजबूत बने रहेंगे. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने टि्वटर पर शेयर किए अपने पोस्ट में कहा है, ‘भारत में चुनाव के समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को बधाई. मुझे पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी और भाजपानीत गठबंधन सरकार का सहयोग मालदीव के लोगों के साथ पहले की तरह ही बना रहेगा.’

As Indian polls close, congratulations are in order for @narendramodi and the BJP. I am sure the Maldives people and Govt will be delighted to continue their close cooperation with the PM and the BJP-led Govt.

— Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) May 19, 2019