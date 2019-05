कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक्जिट पोल को ‘अटकलबाजी’ करार देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे सर्वेक्षणों पर भरोसा नहीं क्योंकि इस रणनीति का इस्तेमाल ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए किया जाता है. रविवार को सातों चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद आए ज्यादातर एक्जिट पोल में भाजपा नीत राजग को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है.

I don’t trust Exit Poll gossip. The game plan is to manipulate or replace thousands of EVMs through this gossip. I appeal to all Opposition parties to be united, strong and bold. We will fight this battle together

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 19, 2019