मुंबई: लोकसभा चुनाव की मतगणना से दो दिन पहले, मुंबई कांग्रेस प्रमुख मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर शहर के विभिन्न केंद्रों में रखी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का अंदेशा जताया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्‍हें ऐसी आशंका है, जिसको लेकर उन्‍होंने महाराष्‍ट्र के चीफ इलेक्‍शन अधिकारी को पत्र लिखा है.

मुंबई दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया कि उन्हें ऐसी आशंका को लेकर काफी चौंकाने वाला फीडबैक मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन केंद्रों के आसपास संदिग्ध तरीके से कुछ लोगों और गाड़ियों घूमते हुए देखा गया है.

Mumbai Congress President Milind Deora writes to Chief Electoral Officer, Maharashtra requesting “increase of vigilance, security etc at counting centers, so that EVM machines should not get tampered in any manner whatsoever” (file pic) pic.twitter.com/hxs4NRMaVt

