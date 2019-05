चेन्नई: तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जैसा करिश्माई नेता बताते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय उनके नेतृत्व को दिया. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी की करारी हार के बाद इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि वह युवा हैं और शायद उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग नहीं मिला. गांधी को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष दल भी महत्वपूर्ण होता है.

नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल, रामचंद्रन, करुणानिधि, जयललिता की श्रेणी केे हैंं मोदी

रजनीकांत ने चेन्‍नई में मीडियाकर्मियों से कहा, लोकसभा चुनावों में जीत एकल नेतृत्व की जीत है और वह है मोदी. यह जीत एक

करिश्माई नेता की जीत है. रजनीकांत ने भारत के ऊंचे कद के नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, के कामराज, सीएन अन्नादुरै, एमजी रामचंद्रन, एम करूणानिधि और जे जयललिता की श्रेणी में मोदी को रखते हुए कहा, उनके बाद (देश को) मोदी मिले, एक करिश्माई नेता. अगर आप तमिलनाडु में देखें तो यहां कामराज, अन्ना, कलैनार, एमजीआर, जयललिता जैसे नेता हुए हैं. इसी तर्ज पर यह जीत मोदी के नेतृत्व से हासिल हुई है.

Actor turned politician Rajinikanth in Chennai, Tamil Nadu: He (Rahul Gandhi) should not resign. He should prove he can do it. In democracy the opposition should also be strong. https://t.co/Z3H4Tf25l3

