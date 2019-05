नई दिल्ली: एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले. राष्ट्रपति से मिलने वह राष्ट्रपति भवन पहुंचे. यहीं उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की. राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को पत्र देते हुए उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता दिया है. बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे.

Swearing-in ceremony of Narendra Modi as the Prime Minister likely on May 30 pic.twitter.com/JxWGYAz4Wj

इससे पहले एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की. राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने का पत्र सौंपा गया. समर्थन का पत्र सौंपते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया. इस दौरान प्रकाश सिंह बादल, सीएम नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान, सुषमा स्वराज, उद्धव ठाकरे, नितिन गडकरी आदि साथ में रहे.

Rashtrapati Bhavan: Exercising powers vested in him under Article 75 (1) of the Constitution of India, President Ram Nath Kovind, today appointed Narendra Modi to the office of Prime Minister of India pic.twitter.com/63lfkNtzsD

— ANI (@ANI) May 25, 2019