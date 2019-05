नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय अपने हालिया ट्वीट पर खुद मुसीबत में फंस गए हैं. दरअसल, विवेक के ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई है जिसके साथ लिखा, हाहा…क्रिएटिव्स…नो पॉलिटिक्स…जस्ट लाइफ. इस फोटो में विवेक ओबेरॉय, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के आधार पर एग्जिट पोल को लेकर मीम बनाया गया है. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने ट्वीट के खिलाफ नोटिस जारी कर किया है. इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.

Maharashtra Women Commission: Maharashtra State Commission for Woman mulling to take action against actor Vivek Oberoi on his objectionable tweet (on exit polls). pic.twitter.com/rF0sgxqnwx

— ANI (@ANI) May 20, 2019