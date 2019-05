मुंबई: लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है. एनसीपी के सीनियर नेता पार्टी को छोड़कर राज्‍य की शिवसेना का दामन थाम सकते हैं. बता दें कि कांग्रेस-एनसीपी की पूर्ववर्ती राज्‍य सरकार में मंत्री रह चुके बीड़ से एमएलए जयदत्‍त क्षीरसागर पार्टी नेतृत्‍व से नाराज चल रहे थे. बुधवार सुबह उन्होंने शरद पवार की राकांपा छोड़ शिवसेना में शामिल होने का संकेत दे दिया.

पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर बुधवार को यहां शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.

Jaydutt Kshirsagar, NCP leader and former Maharashtra Minister, to join Shiv Sena today

— ANI (@ANI) May 22, 2019