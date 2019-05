नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों के संसदीय दल की बैठक संसद में नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता के रूप में चुन लिया गया है. एनडीए के सांसदों ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा और समर्थन किया. इसके बाद नरेंद्र मोदी को एक बार फिर संसदीय दल का नेता चुना गया. वह लगातार दूसरी बार देश के पीएम होंगे. बैठक में अमित शाह के बोलने के दौरान सांसदों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए.

BJP President Amit Shah: I thank all the allies and the MPs who have unanimously chosen NDA’s leader Narendra Modi as the new Prime Minister of the country. pic.twitter.com/CZU7gzK6lt

