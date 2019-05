नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों के संसदीय दल की बैठक संसद में नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता के रूप में चुन लिया गया है. एनडीए के सांसदों ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा और समर्थन किया. इस दौरान मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जितने वोट मिले थे, उससे ज़्यादा वोट हमारे इस चुनाव में बढ़ गए. उन्होंने कहा कि इस बार मैं जनता से वोट मांगने नहीं, बल्कि उन्हें धन्यवाद कहने निकला था. 17 राज्यों में हमें 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा वोट मिले. मैंने मोदी को मोदी से चैलेंज किया और 2014 का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि देश परिश्रम की पूजा करता है. ईमान का सम्मान करता है. सबका विकास, सबका साथ को दुनिया के कई देशों ने माना है.

NDA की संसदीय दल की मीटिंग: PM मोदी ने कहा- एक नया युग आरंभ हुआ, हम सब इसके साक्षी

#WATCH Delhi: Narendra Modi bows before the Constitution of India before starting his address at the NDA parliamentary meeting. pic.twitter.com/wam9IkHBoG

— ANI (@ANI) May 25, 2019