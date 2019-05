Odisha Assembly Election 2019 Results: ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने से पहले बुधवार को चुनावी हिंसा की वारदात में राज्य के विपक्षी दल कांग्रेस के एक नेता बुरी तरह से घायल हो गए. ओडिशा की अस्का विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज जेना पर बुधवार को लनजीपल्ली इलाके में चार अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गए. पुलिस ने बताया कि जेना की हालत नाजुक है. पुलिस ने बताया कि यह घटना बैद्यनाथ पुर पुलिस थाने के तहत उस वक्त हुई जब जेना अपने एक सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे. जेना को यहां एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने बताया कि वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उसने बताया कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात बदमाशों ने जेना पर गोलियां चलाईं, जिसमें उनके सहयोगी को भी गोली लगी और वह भी जख्मी हुआ. बरहमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवत राउत्रे ने कहा कि फायरिंग के असल कारण का अभी पता नहीं चल सका है.

Odisha: Unidentified assailants fired upon Congress candidate for Odisha’s Aska Assembly seat, Manoj Jena, in Berhampur earlier this evening. He has been admitted in a hospital at Berhampur. More details awaited. pic.twitter.com/L32D2CCQMf

— ANI (@ANI) May 22, 2019