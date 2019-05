श्रीनगर: विभिन्न एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी की भविष्यवाणी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते और वह 23 मई की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन अंतिम परिणाम घोषित होंगे.

Every single exit poll can’t be wrong! Time to switch off the TV, log out of social media & wait to see if the world is still spinning on its axis on the 23rd.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 19, 2019