नई दिल्ली: ईवीएम को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पहुंच गया है. विपक्ष के नेताओं ने मीटिंग के बाद चुनाव आयोग अधिकारियों से मुलाकात की और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर मांग की. वहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया है. पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे सभी आशंकाओं पर विराम लग जाए. उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र में इस तरह की आशंकाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि आज ईवीएम को लेकर विपक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई. इसमें कांग्रेस से अहमद पटेल, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद और अभिषेक मनु सिंघवी, माकपा से सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन, तेदेपा से चंद्रबाबू नायडू, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, सपा से रामगोपाल यादव, बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा एवं दानिश अली, द्रमुक से कनिमोई, राजद से मनोज झा, राकांपा से प्रफुल्ल पटेल एवं माजिद मेमन और कई अन्य पार्टियों के नेता शामिल हुए, इस मीटिंग के बाद ही विपक्ष के ये नेता चुनाव आयोग पहुंचे.

कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने चुनाव आयोग से मिलने के बाद कहा कि हम पिछले डेढ़ माह से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं. हम पूछते हैं कि आखिर चुनाव आयोग इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है. 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाए. ऐसा बिना चिन्हित किए ही अचानक लोकसभा सीट के पांच विधानसभा क्षेत्रों में किया जाए.

Former President Pranab Mukherjee issues statement, says ‘ Onus on ensuring institutional integrity in this case(security of EVMs) lies with the Election Commission, they must do so and put all speculations to rest’ pic.twitter.com/2xFIhok7pN

