नई दिल्ली: एनडीए और बीजेपी की ओर से चुने गए पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी ने पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह के साथ मीटिंग में मंत्र‍िपरिषद को अंतिम रूप दिया है. कैबिनेट में शामिल होने वाले लगभग सभी मंत्र‍ियों के नाम तय हो चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, मंत्री पद की शपथ लेने से पहले कैबिनेट में शामिल होने वाले नेता गुरुवार की शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे. कैबिनेट में शामिल होने वालों में इन नेताओं संतोष सिंह गंगवार, जितेंद्र सिंह, नित्‍यानंद राय, एलजेपी प्रमुख राम विलास पासवान, नितिन गडकरी, मनसुख लाल मंडाविया, डीवी सदानंद गौड़ा, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्‍तार अब्‍बास नकवी, बाबुल सुप्रियो, शि‍रोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, अनुप्रिया पटेल, अरविंद सावंत के नाम की पुष्टि हो चुकी है. इन्‍हें कैबिनेट की शपथ लेने से पहले पीएम मोदी से मिलने की बुलावा आया है.

बीजेपी सांसद रमेश‍ पोखरियाल ने बताया कि उन्‍हें पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह का फोन आया है. उन्‍होंने मुझे शाम में पीएम की मीटिंग में मौजूद रहने के लिए कहा है. वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पीएम की मीटिंग में मौजूद रहने के लिए कॉल आया है. पिछले सरकार में केंद्रीय मंत्री रहीं बीजेपी सांसद निरंजन ज्‍योति को भी कैबिनेट में शामिल होने के लिए कॉल आया है. इसके लिए निरंजन ज्‍योति ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. राजस्‍थान से बीजेपी के सांसद और पिछली मोदी सरकार में मंत्री रही अर्जुनराम मेघवाल को भी बुलावा आया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले अपनी मंत्रिपरिषद को व्यवस्थित तरीके से आकार देने के लिए आज सुबह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ अंतिम दौर की मीटिंग की.

बता दें नई सरकार गुरुवार शाम को शपथ लेगी. मोदी नीत भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 542 सीटों में से 303 सीटें जीतकर सत्ता में बहुमत के साथ वापसी की है. नरेन्द्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद के साथ अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में शाम 7 बजे शपथ लेंगे. सरकार गठन को लेकर मोदी और शाह पिछले दो दिनों में कई दौर की वार्ता कर चुके हैं.

BJP leaders Dharmendra Pradhan and Mukhtar Abbas Naqvi to meet PM Narendra Modi at 4:30 PM today at 7, Lok Kalyan Marg. (file pics) pic.twitter.com/OmxpqNttbi — ANI (@ANI) May 30, 2019

अमित शाह शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में

सरकार गठन के संदर्भ में गहमागहमी के बीच अमित शाह का अकबर रोड स्थित आवास केंद्र बना हुआ है. उनसे मिलने वालों में पार्टी के संगठन मंत्री राम लाल शामिल है. सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 303 सीटों के साथ बड़ी जीत दिलाने में शिल्पकार रहे अमित शाह मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं.

BJP leaders Piyush Goyal and Bhupender Yadav at party president Amit Shah’s residence in Delhi. pic.twitter.com/IWUci1EMHk — ANI (@ANI) May 30, 2019

इन चेहरों को मंत्रिमंडल में लाने के इशारे

पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्तार अब्बास नकवी और प्रकाश जावड़ेकर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे. इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, गजेन्द्र सिंह शेखावत, जयंत सिन्हा, गिरिराज सिंह, राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, दिलीप घोष, जितेन्द्र सिंह, पुरूर्षोत्तम रूपाला, नित्यानंद राय को मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने के संकेत मिले हैं . साथ ही प्रहलाद पटेल, कैलाश चौधरी के अलावा तेलंगाना से कृष्णा रेड्डी, कर्नाटक से सुरेश अंगड़ी, महाराष्ट्र से राव साहब दानवे को भी मंत्रिपरिषद में स्थान मिलने के संकेत हैं.

BJP leaders DV Sadananda Gowda and Giriraj Singh to meet PM Narendra Modi at 4:30 PM today at 7, Lok Kalyan Marg. (file pics) pic.twitter.com/RUpHyVFAMv — ANI (@ANI) May 30, 2019

इन राज्‍यों को भी मिलेगी अह‍मियत

संभावना है कि नए मंत्रिमंडल में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भाजपा की बढ़ती ताकत प्रतिबिंबित हो सकती है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को शाह से मुलाकात की. समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने सरकार में जनता दल यू के प्रतिनिधित्व पर चर्चा की.

DV Sadananda Gowda, BJP: I received a call from Amit Shah. He said that I should be there at home office of PM at 5 o’clock&swearing-in ceremony at 7 o’clock. At 5 o’clock PM will have tea with cabinet&other ministerial colleagues&then we’ll go to Rashtrapati Bhavan to take oath. pic.twitter.com/7D49W0C4Tn — ANI (@ANI) May 30, 2019

रामविलास पासवान भी होंगे शामिल

लोकजनशक्ति पार्टी ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उसके अध्यक्ष रामविलास पासवान को मोदी सरकार में उसके प्रतिनिधि के तौर पर शामिल करने की सिफारिश की गई.

Mansukh Lal Mandaviya, BJP when asked if he will go for swearing-in ceremony on a bicycle: For me it is not a fashion to go on a bicycle, it is my passion. I had always gone to the Parliament on a bicycle. It is eco-friendly, it saves fuel & keeps you physically healthy. https://t.co/TW8CpiysEy — ANI (@ANI) May 30, 2019

जेटली कर चुके हैं इनकार

शपथ ग्रहण से एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वह खराब सेहत के चलते नई सरकार में मंत्री पद के इच्छुक नहीं हैं.

Nitin Gadkari to meet PM Narendra Modi at 4:30 PM today at 7, Lok Kalyan Marg. (file pic) pic.twitter.com/EOnPGB8ecs — ANI (@ANI) May 30, 2019

इन दलों के नेता भी होंगे शामिल

अन्नाद्रमुक जो कि पूर्ववर्ती सरकार का हिस्सा नहीं थी, उसने मात्र एक सीट जीती है. उसे एक मंत्री पद दिया जा सकता है क्योंकि पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में है और भाजपा की प्रमुख सहयोगी द्रविड़ पार्टी है. अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल के मंत्रिपरिषद में शामिल होने के संकेत मिले हैं . अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकती हैं .

8 हजार मेहमान होंगे समारोह में

राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में करीब आठ हजार मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है. वर्ष 2014 में मोदी को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दक्षेस देशों के प्रमुखों सहित 3500 से अधिक मेहमानों की मौजूदगी में शपथ दिलाई थी.

इन पीएम ने ली थी राष्‍ट्रपति भवन में शपथ

राष्ट्रपति भवन के प्रांगण का इस्तेमाल आम तौर पर देश की यात्रा पर आने वाले राष्ट्राध्यक्षों एवं सरकार के प्रमुखों के औपचारिक स्वागत के लिए किया जाता है. इससे पहले 1990 में चंद्रशेखर और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ दिलाई गई थी.

समारोह में ये विदेशी मेहमान होंगे शामिल

शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, म्यामां के राष्ट्रपति यू विन मिंट और भूटान के प्रधानमंत्री लोताय शेरिंग ने शामिल होने की पुष्टि पहले ही कर दी है. थाईलैंड से उसके विशेष दूत जी बूनराच देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. भारत के अलावा बिम्सटेक में बांग्लादेश, म्यामां, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं. इन नेताओं के साथ-साथ शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्ष और किर्गिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति जीनबेकोव और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है.