लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाले एनडीए के नेता नरेंद्र दामोदर मोदी आज शाम 7 बजे लगातार दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस बीच मोदी ने आज दिन की शुरुआत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ की. पीएम मोदी गुरुवार सुबह 7 बजे से पहले ही बापू की समाधि स्थल राजघाट पहुंच गए. इसके बाद उन्होंने वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल समाधि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. पीएम मोदी के साथ भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे.

इस बीच आज शाम आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 8000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की बात कही गई है. इसके लिए पूरी राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करए हुए दिल्ली पुलिस एवं सुरक्षा बलों के 10 हजार जवानों को तैनात किया गया है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat. Later today, President Ram Nath Kovind will administer the oath of office and secrecy to PM Modi. pic.twitter.com/5LbxQBuhkW

