वाराणसीः लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित सांसद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उनका स्वागत प्रदेश के राज्यपाल रामनाइक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने किया. पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों साइड में भारी भीड़ जमा थी. हर तरफ मोदी-मोदी के नारे लगाए जा रहे थे. एक तरह से पूरी वाराणसी मोदी मय दिख रही है.

Varanasi: Prime Minister Narendra Modi waves at people on his way to Kashi Vishwanath temple. pic.twitter.com/LeXDCbILQY

— ANI UP (@ANINewsUP) May 27, 2019