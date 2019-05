नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केंद्रीय मंत्रियरों का इस्तीफा स्वीकार किये जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस सरकार के कार्यकाल का सूरज भले ही अस्त हो गया है लेकिन इसके काम की रोशनी से लोगों की जिंदगी में उजाला बिखरता रहेगा. भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रहा है और मोदी अगले सप्ताह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रियों से अगली सरकार के गठन तक कामकाज संभालने को कहा है.

The sun sets on this term but the brightness our work has brought will continue to illuminate the lives of millions.

A new dawn awaits, a new term beckons.

We are even more determined to fulfil the dreams of 130 crore Indians and create the New India all of us dreamt of. https://t.co/tKrWSwlT9d

— Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2019