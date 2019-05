नयी दिल्ली: लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के बाद अपनी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि मंत्रियों की नई टीम ‘युवा ऊर्जा एवं प्रशासनिक अनुभव’ का मेल है और हम साथ मिलकर भारत की प्रगति के लिये काम करेंगे.

Congratulations to all those who took oath today. This team is a blend of youthful energy and administrative experience. It has people who have excelled as Parliamentarians and those who have had distinguished professional careers.

Together, we will work for India’s progress. pic.twitter.com/NKQh61eYCh

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2019