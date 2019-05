नई दिल्ली: दो दिवसीय दौरे पर केदारनाथ पहुंचे पीएम मोदी ने आज सुबह ही बाबा केदारनाथ के दर्शन किए. इस दौरान वह लोगों से मिले. लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है. यहां का मेरा जो विकास का मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के लोगों से चाहता हूं कि वह देश को देखें. लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अपने देश की अलग-अलग जगहों पर भी जाना चाहिए.

बता दें कि पीएम यहां दो दिवसीय पहुंचे था. आज दूसरा दिन है. एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां स्लेटी रंग के पहाड़ी परिधान और पहाड़ी टोपी पहने और कमर में केसरिया गमछा बांधे दिखे थे. हाथ में लाठी लेकर चल रहे प्रधानमंत्री एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे थे.

इसके बाद खराब मौसम और बारिश से बढी ठंड के बीच मोदी पास ही स्थित पहाड़ी पर बनी ध्यान गुफा में चले गये थे, जहां उन्होंने ध्यान साधना की. रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी.

केदारनाथ धाम में कुछ इस अंदाज में दिखे पीएम मोदी, पहाड़ी पर बनी गुफा में की ध्यान साधना

#WATCH PM Modi in Kedarnath, “I have had a special relationship with Kedarnath. After 2013 natural tragedy, we have made a master-plan for the re-development for Kedarnath.” pic.twitter.com/s2jla0XnFW

