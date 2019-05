नई दिल्लीः दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले बृहस्पतिवार को एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी ने अपनी नई सरकार की प्राथमिकता के बारे में खुलासा कर दिया. देश की बागडोर संभालने से पहले मोदी ने आज महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को नमन किया और कहा कि इनके आदर्श हमें गरीबों, वंचितों एवं हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन एवं शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता भी करार दिया.

मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, सम्मान प्रकट किया. इस वर्ष हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं. मैं आशा करता हूं कि यह विशेष अवसर बापू के नेक विचारों एवं आदर्शों को और लोकप्रिय बनाने तथा गरीबों, वंचितों एवं हाशिये पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में हमें प्रेरित करेंगे.’

उन्होंने एक अन्य ट्वीट किया, ‘हम अपने प्रिय अटलजी को हर क्षण स्मरण करते हैं. वे भाजपा को, लोगों की सेवा करने का इतना बड़ा अवसर मिलता देख, बहुत खुश होते.’ मोदी ने कहा, ‘अटलजी के जीवन एवं उनके कार्यों से बहुत प्रेरित हूं. हम शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे.’

India is proud of all those brave men and women martyred in the line of duty.

Paid tributes to our brave soldiers at the Rashtriya Samar Smarak.

Our Government will leave no stone unturned to safeguard India’s unity and integrity. National security is our priority. pic.twitter.com/jMR2tGOJDH

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2019