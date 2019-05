नई दिल्‍ली: मोदी सरकार के नए मंत्र‍िमंडल में बुधवार को शामिल नहीं होने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री को पत्र भेजनवाले निवर्तमान वित्‍तमंत्री अरुण जेटली के घर स्‍वयं पीएम नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंच गए और कुछ देर तक मिलकर बातचीत की. माना जा रहा था कि पीएम इस मुलाकात के दौरान जेटली से उनके फैसले पर पुनर्वि‍चार के लिए कह सकते हैं. जेटली ने पीएम को पत्र लिखकर कहा है कि उन्‍हें नए मंत्र‍िमंडल में शामिल न किए जाए. हालांकि , अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मोदी ने नई सरकार में कोई दायित्व न देने के जेटली के अनुरोध को स्वीकार किया है या नहीं.

अधिकारियों ने बताया कि मोदी वित्त मंत्री जेटली के घर जाकर उनके पास कुछ देर रहे. दोनों के बीच बातचीत का ब्योरा नहीं मिल सका है. जेटली या उनके कार्यालय ने इस मुलाकात के बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है. जेटली ने इससे पहले अपने पत्र को ट्विटर पर जारी किया था.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at the residence of Arun Jaitley. pic.twitter.com/iy6zn8EbjI

— ANI (@ANI) May 29, 2019