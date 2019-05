नयी दिल्ली: पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने चुनाव आयोग की सोमवार को सराहना करते हुए कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव शानदार तरीके से संपन्न कराया गया. मुखर्जी का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं.

P Mukherjee: If we want to strengthen institutions we’ve to keep in mind institutions are serving well in this country&if democracy has succeeded, it’s largely due to perfect conduct of elections by Election Commissioner starting from Sukumar Sen to present Election Commissioners pic.twitter.com/2Hq3iH7R8e

— ANI (@ANI) May 20, 2019