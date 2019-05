नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में धराशायी होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक शुरू हो गई है. CWC कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है. इस बैठक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोतीलाल वोहरा, दीपेंद्र हुड्डा सहित तमाम नेता शामिल हुए हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम नेता शामिल हुए हैं.

इस बैठक से पहले यही चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी की बुरी हार के बाद क्या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे. अगर वह इस्तीफा देते हैं तो क्या सीडब्ल्यूसी उसे स्वीकार करेगी. सूत्रों का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं. यह जानकारी उस वक्त आई है कि जब पार्टी के कई स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है.

