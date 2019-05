नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को राजी नहीं हो रहे हैं. हालांकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) की अध्यक्ष शीला दीक्षित और पार्टी के कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनसे अपने फैसला बदलकर पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का आग्रह किया है. डीपीसीसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी के आवास पर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी की. बता दें कि 25 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, हालांकि, सीडब्ल्यूसी ने उनकी पेशकश को खारिज किया और उन्हें संगठन में सभी स्तर पर आमूलचूल बदलाव के लिए अधिकृत किया.

शीला इस दौरान गांधी के आवास के भीतर भी गईं, हालांकि सूत्रों का कहना है कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हो सकी क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष इन दिनों नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं. शीला के करीबी एक विश्वस्थ सूत्र ने बताया कि शीला ने गांधी के सहयोगी के. राजू से मुलाकात की और उनके माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष तक यह संदेश पहुंचाया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और अगर वह पद छोड़ते हैं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत तकलीफ होगी.

Delhi Congress chief Sheila Dikshit after meeting Rahul Gandhi at his residence: I have given him the message that he should not resign. We want him to continue on his post, otherwise it will cause us pain. We have conveyed that to him. pic.twitter.com/a6bkHsL3P5

— ANI (@ANI) May 29, 2019