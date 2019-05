नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के सफाए को लेकर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में नाराजगी जताए जाने और राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों की ओर से जवाबदेही तय करने की मांग की पृष्ठभूमि में गांधी के आवास पर मंगलवार को वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है.

Delhi: Rajasthan Deputy CM Sachin Pilot arrives at the residence of Congress President Rahul Gandhi. pic.twitter.com/TA6leEblcT

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद हैं. एएनआई के मुताबिक इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं. इससे पहले सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेणुगोपाल से मुलाकात की थी. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 25 मई को हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में लोकसभा चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी के सफाए को लेकर विशेष रूप से नाराजगी जताई थी.

Delhi: Rajasthan CM Ashok Gehlot arrives at the residence of Congress President Rahul Gandhi. Priyanka Gandhi Vadra, Randeep Singh Surjewala and Sachin Pilot are also present there. pic.twitter.com/fylvxe3qtc

