नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है. आठ राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है. आज सुबह सात बजे से शुरू वोटिंग के बीच तीन बजे तक 51.95 फ़ीसदी मतदान हुआ है. राज्यों की बात करें तो सात बजे से शुरू हुए मतदान के बाद 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 46.07 फीसदी, बिहार में 46.66 फीसदी, मध्य प्रदेश में 57.27 फीसदी, पंजाब में 48.18 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 63.58 फीसदी, झारखंड में 64.81 फीसदी, चंडीगढ़ में 50.24 फीसदी व हिमाचल प्रदेश में 49.43 फीसदी मतदान हुआ है. लगभग सभी जगहों पर बम्पर वोटिंग हो रही है. पश्चिम बंगाल और झारखंड वोटिंग प्रतिशत में सबसे आगे हैं.

Dhar: People of Bhil tribe in Dhal village turn out in large numbers to vote for #LokSabhaElections2019; say, “we have come to vote as we have to select a government. We have a lot of issues like road, water, employment. We are voting for development”. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/mwUFrxHZSl

— ANI (@ANI) May 19, 2019