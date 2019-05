नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो गया है. आज 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुबह ही अपना वोट डाला. इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव लंबे समय तक हुआ. ऐसा नहीं होना चाहिए. बीच में गैप बहुत रखा गया. उन्होंने कहा कि वह इसके लिए सभी दलों को लिखेंगे. वहीं, आज कई बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में हैं. वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उम्मीदवार हैं. वाराणसी में भी वोटिंग हो रही है. इस सातवें चरण में पंजाब में 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में नौ, बिहार और मध्य प्रदेश में आठ-आठ, हिमाचल प्रदेश में चार, झारखंड में तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है.

आखिरी चरण में 10.01 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जो 918 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. निर्वाचन आयोग ने मतदान सुगम तरीके से संपन्न कराने के लिए 1.12 लाख मतदान केंद्र बनाए हैं. रविवार को ही पणजी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद रिक्त हो गई थी. इसके साथ ही तमिलनाडु की चार विधानसभा सीटों-सुलूर, अरवाकुरुचि, ओत्तापिदरम (सुरक्षित) और तिरुपरंकुंद्रम पर भी रविवार को उपचुनाव होगा. लोकसभा चुनाव के पिछले छह चरणों में औसतन 66.88 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar: Elections should not be held over such a long duration, there was a long gap between each phase of voting. I will write to leaders of all parties to build a consensus on this. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/Qrh2ocDJpo

