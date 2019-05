कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले शनिवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में भाजपा के हस्तक्षेप के बिना ‘शांतिपूर्ण और निष्पक्ष’ ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किये जाने का आग्रह किया.

West Bengal CM, Mamata Banerjee writes to CEC Sunil Arora, states, “ensure that Lok Sabha election in the state is completed peacefully, impartially &without any undue interference of the central govt and without any intervention by the ruling party at the centre.”(file pic) pic.twitter.com/6Bwi4iBE5S

