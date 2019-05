वाराणसी: लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में पवित्र शहर वाराणसी में हो रहे मतदान के बीच इस सीट से पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि वह कौन होते हैं नरेन्द्र मोदी को आशीर्वाद देने वाले, यहां की जनता प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रही है. मोदी वाराणसी से एक बार फिर चुनाव मैदान मे हैं. वाराणसी में मतदान करने के बाद जोशी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या उनका आशीर्वाद मोदी के साथ है, इस पर जोशी ने कहा, “मैं कौन होता हूं? लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं.”

2009 में वाराणसी से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले जोशी को 2014 के चुनाव में कानपुर से उम्मीदवार बनाया गया था और वाराणसी से मोदी ने चुनाव लड़ा था. हालांकि भाजपा ने इस बार जोशी को टिकट नहीं दिया.

Senior BJP leader Murali Manohar Joshi casts his vote at a polling booth in Varanasi. #LokSabhaElections2019 #Phase7 #FinalPhase pic.twitter.com/IoJiYByLap

— ANI UP (@ANINewsUP) May 19, 2019