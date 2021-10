BJP slams on SP chief Akhilesh Yadav for praising Jinnah, लखनऊ: बीजेपी (BJP) ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख Samajwadi Party chief व उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (former Uttar Pradesh Chief Minister) अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav ) के द्वारा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल (Governor General of Pakistan) मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) की सराहना करने पर तीखी आलोचना की. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को ट्वीट किया ‘ सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्‍मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं?.’Also Read - अफगान लड़की ने PM को भेजा काबुल नदी का जल, CM योगी ने अयोध्या में राम मंदिर स्थल पर चढ़ाया

बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को हरदोई की एक जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना की, भारत की आजादी के लिए उनके योगदान की सराहना की थी. सपा प्रमुख ने कहा कि 'सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और (मोहम्मद अली) जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई. उन्हें आजादी के लिए किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़ा होगा तो पीछे नहीं हटे.

#WATCH | Sardar Patel, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and (Muhammad Ali) Jinnah studied in the same institute. They became barristers and fought for India’s freedom… It was Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel who imposed a ban on an ideology (RSS): SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/Pz3HkSrqn8

— ANI UP (@ANINewsUP) October 31, 2021