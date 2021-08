उत्‍तर प्रदेश के दौरे (Uttar Pradesh Visit) पर आज लखनऊ (Lucknow) पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister ) अमित शाह (Amit Shah) ने राज्‍य के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की खूब तारीफ की और कहा कि पहले यूपी में महिलाएं असुरक्ष‍ित महसूस करतीं थी. माफिया अवैध तरह से ज़मीनों पर कब्ज़ा करते थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम (law and order situation in UP) किया है. शाह ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया (UP has become the state with the second largest economy in the country) है.Also Read - UP: अमित शाह और CM योगी ने UPSIFS का शिलान्‍यास किया, विंध्याचल कॉरिडोर का भी करेंगे भूमिपूजन

यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास के बाद संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कही है.

पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं।माफिया अवैध तरह से ज़मीनों पर कब्ज़ा करते थे। 2017 में BJP ने यूपी को विकसित बनाने का वादा किया था। आज योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया है: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/n1p7UzalYh — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2021

केन्द्रीय मंत्री रामदास आठवले की पीएम मोदी से मांग- क्षत्रियों को मिले 10 प्रतिशत आरक्षण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं. माफिया अवैध तरह से ज़मीनों पर कब्जा करते थे. 2017 में BJP ने यूपी को विकसित बनाने का वादा किया था. आज योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यस्था पिछले 4 सालों में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंच गई है. अब उत्तर प्रदेश देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है.

आज देश में चल रही विकास की 44 योजनाओं में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने पूरे देश में इन 44 योजनाओं में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/0YUo0z7QCR — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2021

अमित शाह ने कहा, आज देश में चल रही विकास की 44 योजनाओं में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है. योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने पूरे देश में इन 44 योजनाओं में सबसे पहला स्थान हासिल किया है. उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है.

यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बदहाल थी. माफिया राज इतना हावी था कि आज जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, इस 142 एकड़ भूमि पर एक माफिया कब्ज़ा करने जा रहा था. हमने कार्रवाई कि और माफिया उस ज़मीन से भाग गया:

उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा, 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने अपराध के संदर्भ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के निर्माण का विचार उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और आज इस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास संपन्न हुआ.