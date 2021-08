उत्‍तर प्रदेश में डीजी और एडीजी रैंक (DG and ADG rank transferred) के छह वरिष्ठ आईपीएस (IPS)अफसरों का तबादला किया गया है. जानकारी के मुताबिक, आनंद कुमार, डीजी कारागार-प्रशासन को डीजी अग्निशमन सेवा के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.Also Read - UP Lockdown News: यूपी में अब सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन, जानें पूरी गाइडलाइन

1. गोपाल लाल मीना आईपीएस 1987 बैच के अफसर को मानवाधिकार आयोग, उत्‍तर प्रदेश, लखनऊ से स्‍थानांतरित करके पुलिस महानिदेश, सीबीसीआईडी बनाया गया है. जिनकी पदस्‍थापना लखनऊ, यूपी में होगी. Also Read - Pepsico India: पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में सीएससी के साथ साझेदारी का किया विस्तार

2. आनंद कुमार 1988 बैच के आईपीएस हैं, वर्तमान में वह पुलिस महानिदेशक जेल, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं हैं. उन्‍हें पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस का अतिरिक्ति प्रभार दिया गया है. Also Read - Viral: व्हाट्सएप पर UP सरकार के फैसलों पर उठाया सवाल, सस्पेंड हो गए यूपी DIG रैंक के अधिकारी

Six senior IPS officers of DG and ADG rank transferred; Anand Kumar, DG Prisons-Admin given additional charge of the post of DG Fire Service pic.twitter.com/Yxr1dfpigm

— ANI UP (@ANINewsUP) August 12, 2021