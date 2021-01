Morena, Madhya Pradesh Latest News: मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना जिले (Morena District) में जहरीली शराब (Poisonous Liquor) पीने से मरने वालों की संख्‍या बढ़कर Death 10 हो गई है और 5 लोगों का अस्‍पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मरने वालों के शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा है और बीमारों का अस्‍पताल में इलाज चल रहा है. Also Read - Dog Bitch Wedding: कुत्ता बना दूल्हा, धूमधाम से हुई शादी, 800 लोगों ने उड़ाई दावत

मुरैना जिले के एसपी अनुराग सुजानिया ने कहा, मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 5 बीमार हैं.

Madhya Pradesh | 10 people dead, 5 ill after consuming poisonous liquor in Morena, says Anurag Sujania, SP Morena District

