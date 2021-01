Madhya Pradesh, Indore, Sex Racket NEWS: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दो होटलों में चल रहे एक सेक्‍स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. ये गिरोह देह व्यापार का संचालन सोशल मीडिया मंचों के जरिये करता था और ग्राहकों को सेक्स वर्कर्स के अश्लील फोटो भी भेजता था. इसमें होटल संचालक भी शामिल है. Also Read - MP में दुकानदार ने रेप करने के बाद गला घोंटकर 9वीं की छात्रा को मार डाला, पत्‍नी ने लाश छिपाने में मदद की

इंदौर पुलिस ने शहर में दो होटल में चल रहे देह व्यापार गिरोह का मंगलवार को खुलासा किया और पांच महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि राजेंद्र नगर क्षेत्र में जाल बिछाकर चलाई गई मुहिम के दौरान एक होटल में देह व्यापार गिरोह का खुलासा हुआ. मुहिम के तहत इस होटल में एक पुलिसकर्मी को गिरोह का ग्राहक बनाकर भेजा गया था. Also Read - MP Latest News: मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 5 का चल रहा इलाज

अतिरिक्त एसपी प्रशांत चौबे ने मंगलवार को कहा, पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो इंदौर के दो होटलों से संचालित किया जा रहा था और मामले में संलिप्तता के लिए पांच महिलाओं सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. Also Read - Sex Racket Busted: Spa सेंटर की आड़ में चल रहा था Sex Racket का धंधा- पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार

Madhya Pradesh: Police have busted a sex racket which was being operated from two hotels in Indore and arrested 12 people including five women for their involvement in the matter, Additional SP Prashant Choubey said on Tuesday

