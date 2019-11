विदिशा (मध्यप्रदेश): मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 13 महिलाओं को नसबंदी का आपरेशन करने के बाद कथित तौर पर जमीन पर लिटाने के मामले में जांच के आदेश दिये गये हैं. विदिशा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.एस. अहिरवार ने बुधवार को बताया कि जैसे ही मुझे 25 नवंबर को लगाये गये हेल्थ कैंप के दौरान ग्यारसपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आपरेशन कराने वाली महिलाओं को फर्श पर लिटाने का पता चला, मैंने इसके बारे में जांच के आदेश दिये.

Madhya Pradesh: 41 women who underwent sterilization surgery were made to sleep on the floor at the Gyaraspur primary health center in Vidisha on 25th November. Vidisha CMO says “A thorough probe to be conducted so that similar incident is not repeated in future.” pic.twitter.com/9wOcFPwOGr

— ANI (@ANI) November 27, 2019