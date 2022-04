खरगोन : रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा (Khargone Violence) हुई थी, जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था. अब इस कर्फ्यू में दो घंटे की ढील (2 hour relaxation from curfew in Khargone) दी गई है. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. बड़ी बात यह है कि कर्फ्यू में ढील सिर्फ महिलाओं को दी जा रही है. खरगोन जिले (Khargone District) की कलेक्टर डीएम अनुग्रह का कहना है कि सिर्फ चार कैटेगरी की दुकानों को खोलने की इजाजत है, जिसमें ग्रोसरी यानी खाने-पीने के सामान की दुकानें, सब्जी, दूध और कैमिस्ट शामिल हैं. इस दौरान वाहन ले जाने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही वाहनों को बाहर निकलने की इजाजत होगी.Also Read - दिग्विजय सिंह ने अब उमा भारती की रायसेन के प्राचीन शिव मंदिर का ताला खोलने की मांग का किया समर्थन

अधिकारियों का कहना है कि खरगोन दंगे को लेकर कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) संगठन की भूमिका की जांच होगी. दंगा प्रभावित खरगोन में चार दिन बाद गुरुवार को सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5 बजे के बीच छूट दी गई थी. इस दौरान सिर्फ महिलाओं को ही जरूरी सामान की खरीददारी की अनुमति मिली.

यहां के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने दंगों के पीछे पीएफाई की भूमिका के सवाल पर कहा कि दंगों में पीएफआई की कथित संलिप्तता और फंडिंग के मामलों की जांच होगी. एसपी ने हिंसा के मामले में बताया कि अब तक 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 41 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

MP| We're giving a 2hr curfew relaxation- b/w 10am to 12pm, only for women. Only 4 categories of shops – groceries, vegetables, milk, & medicals – will remain open. Use of vehicles prohibited; allowed only in case of medical emergencies: Khargone Collector & DM Anugraha P (14.04) pic.twitter.com/vViv9dyFEZ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 15, 2022