Madhya Pradesh Coronavirus News: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में रोजाना 1 लाख 50 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर के बीच कई बार कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ाये जाते देखा जाता है. कुछ ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश में हुआ है. दरअसल जबलपुर में चोरी के मामले में जीआरपी पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया. Also Read - Chandigarh Lockdown News: क्या चंडीगढ़ में भी लगेगा लॉकडाउन? जानें प्रशासन ने क्या दी जानकारी...

न्यूज एजेंसी ANI ने जीआरपी के एक अधिकारी के हवाले से बताया, ‘कोर्ट में पेशी के बाद दोनों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था. इनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए हम उन्हें पैदल जेल तक ले गए.’ Also Read - Corona Curfew in Bhopal: भोपाल में 7 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या-क्या खुलेगा

MP: Two youths, arrested in theft case in Jabalpur, made to walk together y'day after one of them tested COVID positive Also Read - Covid in MP Update: MP के सीएम ने की जनता से अपील, लॉकडाउन की बजाय, मास्‍क से चेहरा और पैर लॉक हो जाएं

"Got them tested after producing in Court & one's report came positive. Our vehicle broke down hence we had to take them to jail on foot," a GRP official said pic.twitter.com/tTqzjC4XQv

