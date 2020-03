भोपाल: मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच 20 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफे सौंप दिए हैं. साथ ही मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सोमवार की रात मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में मौजूद 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं. हम भाजपा की घृणित चाल को पूरा नहीं होने देंगे. वर्मा ने आगे बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को शाम पांच बजे बुलाई गई है.

Umang Singhar, Congress: All the 20 ministers who were here, have tendered their resignations. CM can reconstitute the state cabinet now. All are together. Scindia ji (Jyotiraditya Scindia) also is with Congress. Agar mantrimandal banana hai toh sarkar surakshit hai. pic.twitter.com/4S909iNXSq

— ANI (@ANI) March 9, 2020