भोपाल/ बेंगलुरु: बेंगलुरु में रुके मध्‍य प्रदेश के 22 बागी विधायकों ने कर्नाटक के डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी कांग्रेस नेता या सदस्‍य को हमसे मिलने की इजाजत न दी जाए. यहां हमारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है. इन विधायकों ने बेंगलुरु से वीडियो संदेश जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है.

विधायकों ने वीडियो में कहा है कि, वे अपनी मर्जी से बेंगलुरु में है. बागी विधायकों ने यह वीडियो संदेश दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं को बेंगलुरु पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद जारी किया है.

22 rebel #MadhyaPradesh Congress MLAs, who are currently lodged in Bengaluru, have written to Karnataka’s Director General of Police, requesting that ‘no Congress leader/member be allowed to meet them to ensure that there is no threat to their life and security.’ (file pic) pic.twitter.com/TN164WNW3v

— ANI (@ANI) March 18, 2020