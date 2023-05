MP के कूनो नेशनल पार्क में 40 दिन में तीसरे चीते की मौत, रीवा में सफेद बाघिन ने भी तोड़ा दम

Cheetah death: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) से लाई गई एक मादा चीता दक्षा (female Cheetah Daksha) की मौत हो गई है. कूनो में अब तक हुई यह तीसरी मौत है.लगभग 40 दिनों में तीसरी मौत है. वहीं, मध्य प्रदेश में ही रीवा के मुकुंदपुर चिड़ियाघर में सफेद बाघिन विंध्या की आज मृत्यु हो गई.

मध्य प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक जेएस चौहान ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है.

इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में 23 अप्रैल को भी एक चीता ‘उदय’ की मौत हो गई थी.एक महीने में केएनपी में इस तरह की यह दूसरी घटना थी.इससे पहले नामीबियाई चीता साशा की 27 मार्च को गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गई थी.