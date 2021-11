भोपाल: अपनी मां के सुरक्षित गर्भ से बाहर निकलने के बाद वे नवजात शिशु अपनी नन्हीं आंखों से दुनिया को देख भी नहीं पाए थे कि यहां अस्पताल में लगी आग ने उनका जीवन छीन लिया. अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों के परिवार को चार-चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. वहीं, मंत्री विश्‍वास सारंग ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और चार शिशुओं की मौत हो गई. घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं. अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा) मोहम्मद सुलेमान यह जांच करेंगे.Also Read - Bhopal: कमला नेहरू अस्पताल के बच्‍चा वार्ड में लगी आग, तीन बच्‍चों की मौत, कई के झुलसने की खबर

कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी. परिजनों को बच्चों के वार्ड में ले जाया जा रहा है, चिकित्सक परिजनों को उनकी तबियत के बारे में बता रहे हैं.

The matter is being probed. CM has announced Rs 4 lakh compensation for the kin: Madhya Pradesh Medical Education Minister Vishvas Sarang on the death of 4 infants at a govt hospital in Bhopal pic.twitter.com/yHFVOFnfpP

