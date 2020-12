Encounter in Ratlam MP: एमपी पुलिस ने मध्‍य प्रदेश और पड़ोसी गुजरात में 6 हत्याओं में वांछित 35 वर्षीय बदमाश को मार गिराया है. इस एनकाउंटर के दौरान रतलाम में खाररौद रोड पर देवल के साथ मुठभेड़ में पुलिस के दो उप-निरीक्षक सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. Also Read - टेलिरिंग और पेटिंग करते हुए बने गुंडों ने बना लिए थे आलीशान मकान, अब प्रशासन ने ढहाए

देवल के मिडटाउन कॉलोनी में अपने किराए के मकान पर आने पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा. इस पर उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया. देवल को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

Madhya Pradesh: Dilip Dewal, the prime acussed in a triple murder case in Ratlam was shot dead by Police following an encounter.

Madhya Pradesh: Dilip Dewal, the prime acussed in a triple murder case in Ratlam was shot dead by Police following an encounter.

DIG says, "Acussed was shot at during retaliatory firing by policemen, he was declared brought dead at the hospital. Five policemen have been injured" pic.twitter.com/vNucATgQX7

