मध्‍य प्रदेश के शहर खरगोन में एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं. इस परिवार का एक सदस्‍य दिल्‍ली के निजामुद्दीन मरकज में पिछले महीने तबलीगी जमात के आयोजित इवेंट में शामिल हुए थे. परिवार के एक सदस्‍य के संपर्क में आने से अन्‍य लोग भी कोविड19 से संक्रमित हो गए. जबकि जमात में शामिल हुए युवक की मां की मौत इस संक्रमण की बीमारी से हो गई है. वहीं एमपी की राजधानी भोपाल में 8 नए मामले सामने आए हैं.

खरगोन में तबलीगी जमाती की मां की मौत, पूरा परिवार संक्रमित

मध्‍य प्रदेश के खरगोन के जिस शख्‍स ने दिल्‍ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के सम्‍मेलन में हिस्‍सा लिया था, उसके संक्रमण से बीमार हुई उसकी मां की मौत हो गई है. मरकज से लौटा यह शख्‍स कोरोना से संक्रमित होकर घर आया और अपने ही परिवार के अन्‍य 7 लोगों को संक्रमित कर बैठा.

Eight members of a family have tested positive in Khargone, Madhya Pradesh as they came in contact with an infected member who attended Tablighi Jamaat event in Delhi last month. The attendee & his mother have died due to the disease: District Magistrate GC Dad pic.twitter.com/eDk7EQ2jqp

— ANI (@ANI) April 8, 2020