नई दिल्‍ली/ भोपाल: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुख्‍य रेलवे स्‍टेशन पर बना एक रेलवे ओवर ब्रिज का एक हिस्‍सा ढह गया, जिससे कई लोग घायल हो गए. एक ओर जहां रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने 8 लोगों के घायल होने की बात कही है, वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ओवर ब्रिज के ढह जाने से लगभग 9-10 लोग घायल हो गए.

यह हादसा गुरुवार को सुबह हुआ. इसके बाद घायल लोगों को आसपास के अस्‍पतालों में ले जाया गया. वहीं, रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना सुबह 9.10 बजे हुई, जब भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो और तीन पर एक फुट ओवरब्रिज के साइड रैंप का हिस्सा ढह गया.

रेलवे के पीआरओ आईए सिद्दीकी ने भोपाल के रेलवे स्‍टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज के ढहने की घटना के बारे में बताया कि 8 लोग घायल हुए हैं. हमारी टीम जांच कर रही है. डॉक्‍टरों की टीम और हमारी रेलवे की टीम घायलों की देखभाल कर रही है और उन्‍हें मेडिकल हेल्‍प दी जा रही है. रेलवे पीआरओ ने घायलों को रेलवे के नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा. यह मुआवजा चोट पर डॉक्‍टरों की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा.

IA Siddiqui, Railway PRO, on collapse of portion of a footover bridge at Bhopal railway station: 8 people are injured. Our team is investigating the matter. A team of doctors and our railway team is looking after the injured, they are being given medical help. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/gxPEGEXB8B

— ANI (@ANI) February 13, 2020