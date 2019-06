भोपाल: यूपी में बीते 2 जून को अलीगढ़ में तीन साल की एक बच्ची की हत्या करके उसका शव कूड़े के ढेर में डाल दिया गया था. इस जघन्‍य रेप और मर्डर से पूरे देश में आक्रोश की आग ठंडी भी नहीं पड़ पाई है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. भोपाल में दुकान पर शनिवार रात गुटका खरीदने गई एक 8 साल की बच्‍ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. आरोपियों ने बच्ची का शव उसी के घर के पास नाले में फेंक दिया. पुलिस ने रविवार को सुबह शहर के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में नाले से शव बरामद किया.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और गला घोंटने से उसकी मौत हुई है. एडि‍शनल एसपी अखिल पटेल ने कहा कि बच्ची के शव की शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. इसमें कहा गया है कि बच्ची के साथ रेप किया गया और गला घोंटने से उसकी मौत हुई है. हम विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, हमने एक आरोपी की पहचान की है और पुलिस दल ने उसे पकड़ने के लिए प्रयासरत है.

इससे पहले भोपाल जोन के पुलिस महानिरीक्षक योगेश देशमुख ने बताया, शनिवार रात को कमला नगर पुलिस थाने को इस बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने उसे रात भर ढूंढा. लेकिन बच्ची का शव आज सुबह करीब पांच बजे मिला. आईजी देशमुख ने कहा, बच्ची के परिजन का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं की. उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हमने एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है.

इसी बीच, बच्ची के चाचा ने बताया, वह गुटका खरीदने गई थी लेकिन वापस नहीं आई. हम उसके गायब होने की शिकायत करने कमला नगर पुलिस थाना भी गये थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. पुलिसकर्मियों ने कहा कि वह किसी के साथ चली गई होगी. इसके बाद हमने उसे रात भर शहर के रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्थानों में भी ढूंढा. लेकिन वह नहीं मिली. हमने स्थानीय पार्षद से भी संपर्क किया और उसने बाद में फिर पुलिस से बारे में चर्चा की. पुलिस हमारे इलाके में देर रात में पहुंची, लेकिन बच्ची को ढूंढने की बजाय वह वहां बैठे रहे.

एमपी के गृहमंत्री बाला बच्‍चन ने कहा कि घटना के बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्‍पेंड कर दिया गया है. मुख्‍य संदिग्‍ध की पहचान कर ली गई है. उसकी लोकेशन का पता कर लिया गया है और जल्‍द ही उसकी गिरफ्तारी होगी.

इस मामले पुलिस ने आरोपी की पहचान करने का दावा किया है. वहीं, भोपाल की बीजेपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. गृहमंत्री बाला बच्‍चन ने आठ साल की मासूम बच्‍ची का शव नाले में मिलने के मामले में कहा है कि मुख्‍य संदिग्‍ध की पहचान कर ली गई है. उसकी लोकेशन का पता कर लिया गया है और जल्‍द ही उसकी गिरफ्तारी होगी. 6 पुलिसकर्मियों को सस्‍पेंड कर दिया गया है. कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा.

Bala Bachchan, Madhya Pradesh Home Minister on the body of an 8-year-old found in a drain in Bhopal: The main suspect has been identified.His location has been traced&he will be arrested soon.6 policemen have been suspended. Stringent actions will be taken. No one will be spared. pic.twitter.com/LnhaBTqW8N

— ANI (@ANI) June 9, 2019