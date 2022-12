मध्य प्रदेशः गहरे बोरवेल में गिरे 8 साल के तन्मय को जिंदा बचाया नहीं जा सका, 4 दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बैतूल में 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे आठ साल के तन्मय का रेक्स्यू कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. डॉक्टरों ने तन्मय को मृत घोषित किया है. इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने की है. मिली जानकारी के अनुसार, रेक्स्यू किए गए तन्मय साहू को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में ले जाया गया था. जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. तन्मय साहू मंगलवार शाम को खेलते हुए एक गहरे बोरवेल में गिर गया था. चार दिन तक चले रेक्स्यू ऑपरेशन में उसे बचाया नहीं जा सका. वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तन्मय की मौत पर दुख जताया है. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को चार लाख आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है.

84 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसके शव को आज सुबह 5.30 बजे बोरवेल से निकालकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. चेस्ट कंजक्शन और पसली में चोट की वजह से तन्मय ने बोरवेल में ही दम तोड़ दिया था. बता दें कि बैतूल जिले के आठनेर ब्लाक के ग्राम मांडवी में बोरवेल में फंसे तन्मय साहू को बाहर निकालने के लिए सुरंग बनाई गई थी. मंगलवार की शाम आठ वर्षीय तन्मय खेलते समय बोरवेल के लिए खेादे गए चार सौ फुट गहरे गडढे में जा समाया था. वह लगभग 55 फुट की गहराई पर फंसा हुआ था. बोरवेल के समानान्तर खुदाई की गई. बीच-बीच में पानी का रिसाव और चट्टानों ने बचाव कार्य को प्रभावित किया.