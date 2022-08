BHOPAL: देश के पश्चिम बंगाल में वहां के एक मंत्री करीबी महिला के थिकानों से करीब 50 करोड़ की नकदी की जब्ती की सुर्खियां छाई हुईं हैं, इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक क्लर्क के यहां बीते बुधवार 3 अगस्त को मिले 85 लाख कैश ने देशभर का ध्यान खींचा है कि कैसे एक छोटे से सरकारी क्लर्क के यहां इतनी बड़ी नकद राशि मिली है, जिसके वेतन की शुरुआत 4000 रुपए से शुरू हुई थी और अब भी महज 50 रुपए प्रति माह है. एमपी के शासकीय कर्मचारी हीरो केसवानी के घर ईओडब्ल्यू का छापा, 85 लाख रुपए से अधिक नकदी बरामदगी के साथ 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति सामने आई है. भ्रष्टाचार की मोटी कमाई करने वाल यह क्लर्क अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता था. केसवानी का एक पेंटहाउस वाला आवासीय घर, जहां महंगे सजावटी सामान पाए गए.Also Read - क्या आप जानते हैं भारत में काला ताजमहल भी है? इसे देखकर ही बनाया गया था आगरा का ताजमहल

मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को िकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ लिपिक के बैरागढ़ में निवास पर छपा मारा था. ईओडब्ल्यू की टीम ने लिपिक हीरो केसवानी के घर से कल सुबह बैरागढ़ में 85 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए थे, जिसका यह वीडियो है. छापे की कार्रवाई से बचने के लिए लिपिक हीरो केसवानी ने घर में रखा फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उसे तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. Also Read - मां का शव मोटरसाइकिल पर बांधकर 80 किमी दूर गांव ले गया बेटा, मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला शव वाहन

#WATCH | MP:Around Rs 80 Lakhs cash, property documents & gold-silver recovered from residence of Hero Keswani, sr clerk of Medical Education Dept in Bhopal. Economic Offences Wing conducted a raid at his residenc. He was hospitalised after his health deteriorated when raid began pic.twitter.com/FgK73jBMQx

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 3, 2022